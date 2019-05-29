محافظ الوادى الجديد: توريد 213 ألف طن من محصول القمح للصوامع والمطاحن

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتي الآن بلغ 213851 طن، وذلك من بداية موسم الحصاد حتي اليوم.

وأوضح الزملوط أن ما تم توريده بصوامع وشون المحافظة بلغ 29806 طن بزيادة 601 طن عن العام الماضي حيث بلغ ما تم توريده العام الماضي 29205 طن، وأضاف أن إجمالي ما تم توريده خارج المحافظة حتي الآن بلغ 184045 طن بزيادة 5178 طن عن العام الماضي والذي شهد توريد 178867.

هذا ويبلغ إجمالي المساحة المزرعة بمحصول القمح هذا العام علي مستوي المحافظة 206510 فدان، كما يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تنتجها المحافظة.