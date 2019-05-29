سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يناقش تطوير التعليم الفنى والمهنى.. ويؤكد: يشهد طفرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:30 م
محافظ القليوبية يناقش تطوير التعليم الفنى والمهنى.. ويؤكد: يشهد طفرة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماع بخصوص تطوير التعليم الفنى والمهنى، مع الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات، ونجلاء فتحى مدير مكتب المبادرات الشبابية.

وجاء الاجتماع لتبادل الرؤى حول التعاون والتنسيق بين المحافظة وبرنامج دعم قطاع التعليم الفنى وتطوير القطاع الفندقى لتحسين النشاط السياحى بالمحافظة باعتبار السياحة أهم روافد الاقتصاد المصرى.
 
وقالت المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى، إنه جارى وضع العديد من المخططات التى تهدف إلى دعم القطاع الفنى خلال الشهور القليلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص بمحافظة القليوبية . 
 
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إلى أن قطاع التعليم الفنى بالمحافظة يشهد طفرة حيث جرى ربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى العديد من التجارب الناجحة التى تنفذ بأيدى الطلاب، مضيفا أن المحافظة فى حاجة لبرامج لتوعية المواطنين بأهمية التعليم الفني.
 
وتجدر الإشارة أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى معنى بدعم منظومة ضمان الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى والإرشاد والتوجية كما يقوم البرنامج بالتعاون مع القطاع الخاص بتدريب طلاب التعليم الفنى داخل المدارس.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لماذا أعلن محافظ القليوبية تجهيز جامعة بنها خرائط مساحية للـ"القناطر الخيرية" ؟

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018-2019

محافظ القليوبية يتفقد أضخم محطة لمياه الشرب بالخانكة قبل افتتاحها يونيو المقبل

محافظ القليوبية: إزالة 60 حالة تعدى على أراضى زراعيه وأملاك دولة

اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

التعليم الفني بالقليوبية

تطوير التعليم بالقليوبية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة