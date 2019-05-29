محافظ القليوبية يناقش تطوير التعليم الفنى والمهنى.. ويؤكد: يشهد طفرة

وجاء الاجتماع لتبادل الرؤى حول التعاون والتنسيق بين المحافظة وبرنامج دعم قطاع التعليم الفنى وتطوير القطاع الفندقى لتحسين النشاط السياحى بالمحافظة باعتبار السياحة أهم روافد الاقتصاد المصرى.

وقالت المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى، إنه جارى وضع العديد من المخططات التى تهدف إلى دعم القطاع الفنى خلال الشهور القليلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص بمحافظة القليوبية .

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إلى أن قطاع التعليم الفنى بالمحافظة يشهد طفرة حيث جرى ربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى العديد من التجارب الناجحة التى تنفذ بأيدى الطلاب، مضيفا أن المحافظة فى حاجة لبرامج لتوعية المواطنين بأهمية التعليم الفني.

وتجدر الإشارة أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى معنى بدعم منظومة ضمان الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى والإرشاد والتوجية كما يقوم البرنامج بالتعاون مع القطاع الخاص بتدريب طلاب التعليم الفنى داخل المدارس.