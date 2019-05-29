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محافظ البحر الأحمر يخصص أتوبيس لنقل المواطنين من الدهار للموقف الجديد بالمجان

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:12 م
محافظ البحر الأحمر يخصص أتوبيس لنقل المواطنين من الدهار للموقف الجديد بالمجان تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان
البحر الأحمر - عماد عرفة
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خصص اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر "مينى باص" ديوان عام المحافظة، لنقل المواطنين بالمجان من ميدان الدهار الى الموقف الجديد على مدار اليوم، للتخفيف على المواطنين، ليستطيع الجميع قضاء احتياجاتهم من السوق والميدان بسهولة ويسر .
 
وأكد المحافظ فى بيان للمحافظة، ان نقل الموقف الهدف منه هو الحفاظ على أعرق ميادين الغردقة من الفوضى والاهمال ، فقد تسبب الموقف فى إفساد الشكل العام للميدان بالإضافة إلى التكدس المرورى الملحوظ، نظرا للزيادة السكانية بالغردقة وستتفاقم هذه المشكلة المرورية خلال السنوات القادمة مما توجب نقل الموقف لتيسير حركة المرور بالميدان وتحقيق الانسيابية .
 
يذكر أن، نقل محافظ البحر الأحمر موقف النقل الداخلى من ميدان الدهار الى اخر شارع المصالح، وهو ما يعد خارج المنطقة الحيوية لتجمعات المواطنين وهى سوق الخضار وبعض المصالح الاخرى.
 
 
تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان (1)
تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان 

تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان (2)
تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان 

تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان (3)
تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين للميدان 
 
 

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البحرالاحمر

تخصيص اتوبيس لنقل المواطنين

الغردقة

الموقف الجديد


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