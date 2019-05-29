سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يطمئن على حالة مديرى الأمن والمباحث بعد انقلاب سيارتهما

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:45 م
محافظ أسيوط يطمئن على حالة مديرى الأمن والمباحث بعد انقلاب سيارتهما اللواء جمال جمال نور الدين محافظ أسيوط
اسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

توجه اللواء  جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعى، للاطمئنان على الحالة الصحية للواء جمال شكر، مدير امن أسيوط واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية،بالمديرية وقائد سيارته الخاصة بعد إصابتهم فى حادث انقلاب سيارتهم الخاصة.

 

وأصيب اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بالمديرية، أثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من كمين القوصية، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

 

وأوضح مصدر أمنى، أن اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية كانا يتفقد أن عددا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوى الغربي.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

انقلاب سيارة مدير أمن أسيوط على الطريق الصحراوى الغربى بالمحافظة

مدير امن اسيوط

اسيوط

محافظ اسيوط

اصابه مدير الامن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة