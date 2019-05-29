محافظ أسيوط يطمئن على حالة مديرى الأمن والمباحث بعد انقلاب سيارتهما

توجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعى، للاطمئنان على الحالة الصحية للواء جمال شكر، مدير امن أسيوط واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية،بالمديرية وقائد سيارته الخاصة بعد إصابتهم فى حادث انقلاب سيارتهم الخاصة.

وأصيب اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بالمديرية، أثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من كمين القوصية، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

وأوضح مصدر أمنى، أن اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية كانا يتفقد أن عددا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوى الغربي.