محافظ أسوان يوجه القائمين على تقدير درجات طلاب أولى ثانوى بتحرى الدقة

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بضرورة التأكيد على القائمين بتنفيذ أعمال التصحيح الخاصة بتقدير درجات طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منصة الإمتحان الإلكترونى بتحرى الدقة والشفافية الكاملة فى رصد الدرجات بما يحقق مصلحة الطالب فى مختلف المواد الدراسية بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ فى بيان له، ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة حتى يتم إعلان النتائج فى الوقت المحدد لها بما يحقق معه طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وخاصة فى ظل تطبيق هذه المنظومة التعليمية الجديدة لأول مرة خلال العام الحالى.

ومن جانبه، تفقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يرافقه مدير عام التعليم العام لجان تقدير درجات الصف الأول الثانوى إلكترونياً وذلك بمقر مدرسة أسوان الثانوية بنات للإطمئنان على سير العمل ، وأشاد السيد الفيومى بالجهد المبذول من قبل المصححين ، وأيضاً بالسرعة والإنضباط فى طريقة العمل المنظمة داخل لجان التصحيح.

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الإمتحان إلكترونيًا وكذلك التصحيح يتم إلكترونياً حيث بلغ عدد المدارس المجهزة والمستهدفة 32 مدرسة ، ومعظمها إستطاع الدخول على منصة الإمتحان طوال الفترة الماضية بنسبة 100% .