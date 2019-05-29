أ ش أ

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.