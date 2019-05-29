سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو خايف تكبر فى السن.. ممكن تكون مريض بـ"الجيروسكوفوبيا" اعرف اعراضها

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 م
لو خايف تكبر فى السن.. ممكن تكون مريض بـ"الجيروسكوفوبيا" اعرف اعراضها الشيخوخة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
إضافة تعليق

كثيرٌ من الناس يخافون من التقدم فى السن، فلا أحد يريد أن يفقد شبابه أو تظهر عليه التجاعيد أو يواجه مشاكل صحية، ولكن قد يتحول هذا الخوف إلى خوف مرضى أو فوبيا، وهذا ما يعرف بـ "الجيروسكوفوبيا" أو رهاب الشيخوخة، بحسب ما ذكر موقع "Fear of".

فوبيا الشيخوخة 1
فوبيا الشيخوخة 

أعراض رهاب الشيخوخة
 

هناك كثير من الأعراض المرتبطة برهاب الشيخوخة أو الخوف من التقدم فى السن، حيث قد يؤدى هذا الخوف الشديد إلى نوبة قلق أو ذعر مع الأعراض التالية:

-الشعور بالدوار، الإغماء.

-ارتعاش و قشعريرة.

-أفكار الموت.

-الخفقان والتنفس السريع.

-عدم القدرة على التفكير أو التعبير عن الذات بوضوح.  

-الشعور بعدم الارتباط بالواقع.

-الشعور بالفقدان التام للسيطرة على النفس.

فوبيا الشيخوخة
الشيخوخة

بطبيعة الحال ، يمكن أن تؤثر كل هذه الأعراض بشكل كبير على الحياة اليومية للفرد وتسبب في انسحابه وإحباطه تمامًا.

القلق المفرط يؤدي أيضا إلى الإجهاد الذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، كما يؤثر الرهاب على حياة الفرد الشخصية والمهنية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لو خايف يجيلك زهايمر.. 10 أطعمة تعزز قوة ذاكرتك وتمنع شيخوخة المخ

دراسة: زيادة أو إنقاص الوزن فى الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

بالبطاطس والموز.. وصفات طبيعية لمعالجة شيخوخة البشرة

دراسة: المشى يمنع شيخوخة المخ ويقلل الإصابة بالخرف ويحسن قدرتك العقلية

هل ينجح الطب فى محاربة الزمن؟.. أحدث الابتكارات للقضاء على الشيخوخة.. نقل الدم من الشباب هيصغرك.. وبروتين فى دم الحامل هيخليك شباب.. عشب يابانى هيصغر سنك.. وتطوير دواء جديد لتأخير علامات التقدم فى العمر

رهاب الشيخوخة

فوبيا التقدم فى السن

الشيخوخة

فوبيا الشيخوخة

انواع الفوبيا

الرهاب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة