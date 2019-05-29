لماذا يجب تشجيع الأطفال على ممارسة أكثر من رياضة واحدة؟

كتب بيتر إبراهيم

صرح خبير كبير من جامعة ألبرتا المتخصص فى التنمية البشرية، أنه يجب على الآباء أن يقاوموا الرغبة فى جعل أطفالهم يركزون بشكل حصرى على رياضة واحدة فى وقت مبكر جدًا من الحياة، لكن يجب تشجيع الأطفال على لعب أكثر من رياضة للتنمية الصحيحة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الخبير "نيك هولت": "يتعلق الأمر بترك مساحة للأطفال للاستمتاع بالطفولة ويجب على الأهل فهم فوائد مشاركة الشباب في العديد من الألعاب الرياضية والأنشطة، مثل بناء أساس متين لمهارات الحركة".

وأوضح الخبراء أن هناك مخاطر للتجاوز المفرط في ممارسة الطفل لرياضة واحدة، حيث أنه غالبًا ما يكون الإرهاق والإصابة وترك الرياضة في نهاية المطاف هي النتيجة.

وتابع "هولت": "الضغط الإضافى لممارسة نشاط رياضي واحد، خاصة مع زيادة عمر الأطفال ومسؤولياتهم ، يمكن أن يزيد من مستويات التوتر والقلق لدى الأطفال".

التوازن الصحيح



وقال هولت "إن وضع أطفالك في رياضات مختلفة يعرضهم لمجموعة متنوعة من سيناريوهات الحركة، حيث إن السباحة مختلفة تمامًا عن كرة القدم وكرة القدم مختلفة تمامًا عن لعبة الهوكى".

وأضاف خبير التنمية البشرية: "أن اللعب الحر والأنشطة العائلية لها نفس القدر من الأهمية فى تنمية الأفراد الواثقين من أنفسهم مثل المشاركة فى الرياضة، وعندما يؤخذ الجميع فى الاعتبار، سيستفيد الأطفال شخصيًا واجتماعيًا وجسديًا، وسيمهد ذلك الطريق لنمط حياة نشط جسديًا."