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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تستعد لمواجهة انتشار محتمل لحمى الخنازير الأفريقية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:50 م
كوريا الجنوبية تستعد لمواجهة انتشار محتمل لحمى الخنازير الأفريقية خنازير ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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قال مسئول بوزارة شؤون الوحدة، إن كوريا الجنوبية تقوم حاليا باستعداداتها لمواجهة انتشار محتمل لحمى الخنازير الأفريقية، التى قد تأتى من كوريا الشمالية وسط مخاوف من احتمال انتشار المرض هناك.

وأضاف المسؤول - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء "لم تصدر كوريا الشمالية بيانًا رسميًا بشأن تفشى المرض، كما لم تؤكد المنظمات الدولية أيضًا على احتمالات اندلاعها"، موضحًا وزارة شؤون الوحدة تعمل عن كثب مع السلطات المسؤولة الأخرى ومن ضمنها وزارة الزراعة والجيش؛ لمواجهة تفشى المرض المحتمل فى المناطق الحدودية.

وأوضح أن كوريا الجنوبية أعربت عن استعدادها عدة مرات لتوحيد صفوفها مع كوريا الشمالية؛ لتنفيذ تدابير الحجر الصحى ضد حمى الخنازير الأفريقية.

يشار إلى أنه على الرغم من أن حمى الخنازير الأفريقية ليست ضارة على البشر، فهى قاتلة ومعدية للغاية بالنسبة للخنازير ولا يوجد لها علاج متاح حاليًا.. وبدأ تفشى المرض فى الصين فى أغسطس 2018 وانتشر إلى عدة دول مجاورة بما فى ذلك ما يشمل منغوليا وفيتنام.

وصرح رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون، فى وقت سابق اليوم خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بأن حمى الخنازير الأفريقية قد تكون وصلت إلى كوريا الشمالية، ودعا السلطات المحلية لمنع دخول المرض المحتمل إلى البلاد عن طريق الخنازير البرية.

وتقوم حكومة كوريا الجنوبية بتطبيق إجراءات حجر صحى مشددة لمنع دخول المرض إلى البلاد، بما فى ذلك ما يشمل فرض غرامات كبيرة على من يجلبون منتجات حيوانية معهم.

 


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