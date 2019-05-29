فى أبسط معلومة.. مواعيد وأجندة الـ 3 قمم العربية والخليجية والإسلامية فى السعودية

كتبت شيماء بهجت

تستضيف المملكة العربية السعودية 3 قمم لبحث قضايا المنطقة العربية، لتنسيق المواقف فيما يخص التحديات التى تواجه المنطقة سواء إقليميا أو دوليا.

وتستضيف السعودية القمم الثلاث فى:ـ

المكان:

مكة المكرمة

الموعد:ـ

30 و31

30 / 5 ـ

قمتان خليجية وعربية طارئتان بمشاركة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.

لبحث :

تداعيات الهجوم على سفن خليجية قبال سواحل الإمارات

ـ هجوم الحوثيين على محطتى ضحخ لشركة ارامكو

ـ المخاطر الإيرانيةـ التشاور والتنسيق لتعزيز الامن والاستقرار فى المنطقة .

31/5:

القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء.

لبحث:

جميع الملفات سواء القضية الفلسطينية

ملفات سوريا وليبيا واليمن

وتطورات أوضاع الجزائر والسودان

إلى جانب تطورات أوضاع الشرق الأوسط، تعزيز وحدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار