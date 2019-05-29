فى أبسط معلومة.. مواعيد وأجندة الـ 3 قمم العربية والخليجية والإسلامية فى السعودية

تستضيف المملكة العربية السعودية 3 قمم لبحث قضايا المنطقة العربية، لتنسيق المواقف فيما يخص التحديات التى تواجه المنطقة سواء إقليميا أو دوليا.
وتستضيف السعودية القمم الثلاث فى:ـ
المكان:مكة المكرمة
الموعد:ـ30 و31
30 / 5 ـقمتان خليجية وعربية طارئتان بمشاركة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.
لبحث :تداعيات الهجوم على سفن خليجية قبال سواحل الإمارات
ـ هجوم الحوثيين على محطتى ضحخ لشركة ارامكو
ـ المخاطر الإيرانيةـ التشاور والتنسيق لتعزيز الامن والاستقرار فى المنطقة .
31/5:القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء.
لبحث:جميع الملفات سواء القضية الفلسطينية
ملفات سوريا وليبيا واليمن
وتطورات أوضاع الجزائر والسودان
إلى جانب تطورات أوضاع الشرق الأوسط، تعزيز وحدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار
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