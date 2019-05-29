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فى أبسط معلومة.. مواعيد وأجندة الـ 3 قمم العربية والخليجية والإسلامية فى السعودية

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:29 م
فى أبسط معلومة.. مواعيد وأجندة الـ 3 قمم العربية والخليجية والإسلامية فى السعودية
كتبت شيماء بهجت
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تستضيف المملكة العربية السعودية 3 قمم لبحث قضايا المنطقة العربية، لتنسيق المواقف فيما يخص التحديات التى تواجه المنطقة سواء إقليميا أو دوليا.

وتستضيف السعودية القمم الثلاث فى:ـ

المكان:

مكة المكرمة

الموعد:ـ

 30 و31

30 / 5 ـ

قمتان خليجية وعربية طارئتان بمشاركة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.

لبحث :

تداعيات الهجوم على سفن خليجية قبال سواحل الإمارات 

ـ هجوم الحوثيين على محطتى ضحخ لشركة ارامكو

ـ المخاطر الإيرانيةـ التشاور والتنسيق لتعزيز الامن والاستقرار فى المنطقة .

31/5: 

 القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء.

لبحث: 

جميع الملفات سواء القضية الفلسطينية

ملفات سوريا وليبيا واليمن

وتطورات أوضاع الجزائر والسودان

إلى جانب تطورات أوضاع الشرق الأوسط، تعزيز وحدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار

 


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