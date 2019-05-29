"عمومية جرارات السكة الحديد" تطالب بتطوير الورش وتوفير قطع الغيار الأصلية

صادقت الجمعية العادية رقم 17 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية "إير ماس" على تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالى وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى، عن القوائم المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر المقبل.

واستعرض الاجتماع أعمال العمرات المختلفة، شاملة 414 عمرة عمومية واسمية خلال العام 2018، كما استعرض معدل إنتاج الوحدات الخاصة بعمرة الجرارات وإصلاح الوحدات لصالح هيئة السكك الحديدية، وموقف العقود الثلاثة المبرمة مع الجانب السودانى بشأن إصلاح وتأهيل "موتورات" الجر، وإصلاح أجزاء ميكانيكية وكهربائية، لعدد من الجرارات، وموقف قطع الغيار الخاصة بـ30 جرارا جرى توريدها من شركة "الستوم" الفرنسية.

وأكدت الجمعية العمومية أهمية تطوير الورش الحالية، وبناء ورش جديدة لزيادة أعدادها وإنتاجيتها، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات من الشركات الأجنبية المُصنّعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية، لعمل عمرات الجرارات فى ورش السكك الحديدية تحت إشراف تلك الشركات، بغرض نقل الخبرات للعمالة فى الورش، وتقليل المدة الزمنية للعمرات، وتقليص التكلفة، وتوفير العملة الصعبة.

وأشار الحضور بالجمعية، إلى أن وزارة النقل تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات، لتدعيم قوة الجرّ، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا، وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة، وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، وطالب الاجتماع بعدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية، وأن يكون خضع لعملى عَمرة بجودة عالية.