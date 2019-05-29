ضبط طلاب لتصويرهم أسئلة بامتحانات الدبلومات وارسلوها لجروبات الغش الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعى وزراعى وتجارى وفندقي" امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفنى عدة ملاحظات التى لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

- لجنة رقم (872) طور سيناء الصناعية المشتركة بالطور (صناعى): بناءً على اتصال تليفونى من غرفة العمليات بمديرية طور سيناء قام الطالب (م. م. م) بتمزيق ورقة الإجابة وقام رئيس اللجنة بتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (2647) الكوم الطويل التجارية المشتركة بكفر الشيخ (تجارى): قامت الغرفة برصد قيام الطالب (ا. م. م. ا) شعبة تسويق بتصوير امتحان مادة إحصاء وتحميله على جروب واتس آب باسم (شباب وبنات شعبة تسويق مكملين) وبالتواصل مع رئيس اللجنة (ح. س. ع) قامت بالتحفظ على موبايل الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (142) صلاح سالم للتعليم الاساسى بالعياط (صناعى): قامت الغرفة برصد قيام طالب بتحميل امتحان مادة تكنولوجيا تكييف على جروب واتس آب باسم (شباب وبنات شعبة تسويق مكملين) وبالتواصل مع رئيس اللجنة (ي. م. س. م) قام بتفتيش جميع الطلاب وتبين وجود موبايل مع بعض الطلاب وهم الطالب (م. ح. ر)، والطالب (م. ر. ف)، والطالب (م. ر. أ)، والطالب (م. ر. س)، والطالب (م. س. س)، والطالب (م. م. ع) وقام رئيس اللجنة بالتحفظ على موبايلات الطلاب المذكورين وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (408) البتانون الصناعية بنين بشبين الكوم (صناعى): قام الطالب (م. ع. م) أثناء أداء مادة (نجارة أثاث) شعبة الصناعات الخشبية بمحاولة دخول اللجنة قبل انتهاء وقت المادة بعشر دقائق وقام رئيس اللجنة (ح. ف. ع) بمنعه من دخول اللجنة وحرر له استمارة غياب وتم تحرير محضر إثبات حالة.

- لجنة رقم (2346) اتميدة التجارية المشتركة بميت غمر ( تجارى): أثناء خروج الطلبة من الامتحان قام شخص يدعى (م. ص. ف) بالاعتداء بالقول على رئيس اللجنة (ا. ا. ا) وتبين أن أخت الشخص المذكور تؤدى الامتحان بنفس اللجنة وأنها ليس لها علاقة بالواقعة.

- لجنة رقم (804 ) أبو المطامير الصناعية بنين بأبو المطامير (صناعى): قامت الغرفة برصد قيام الطالب (م. ر. ا. ق) شعبة تركيبات ومعدات كهربية بتصوير امتحان مادة الكترونيات القوى وتحميله على جروب واتس آب باسم (امتحانات دبلوم 2019) وبالتواصل مع رئيس اللجنة (م. ح. م. ح) قام بالتحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (83 ) الفيوم الصناعية بنات بالحادقة بشرق الفيوم (صناعى) : أثناء مرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على مقر اللجنة وجد عدم انضباط فى اللجنة رقم (18) فى وجود كلًا من (م. ح. م. ح) مدرس جرارات بمدرسة أبو كساه الصناعية بنين و(ا. م. م) معلم لغة انجليزية بمدرسة طامية الصناعية بنات وتم باستبعادهم من أعمال الامتحانات وتحويلهم إلى الشئون القانونية.