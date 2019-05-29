صور.. ندوات دينية وتثقيفية لنزلاء السجون خلال شهر رمضان المعظم

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

عقدت مصلحة السجون عدة ندوات دينية عن فضائل الأشهر الحرم وشهر رمضان الكريم بسجون (شبين الكوم - النساء بالقناطر) وذلك بحضور عدد من النزلاء والنزيلات حرصا من قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتثقيفية للنزلاء تمهيدا لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.

سجن النساء

وتأتى هذه الندوات تنفيذًا للتوجيهات فى مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان، وفى ضوء التعاون البناء بين أجهزت الدولة، ومنها مجمع البحوث الإسلامية وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعانًا فى تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين وخاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى .

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وتم وضع خطة ندوات دينية وتثقيفية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختصة لترشيح بعض العلماء من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لإقامه ندوات بالسجون، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .