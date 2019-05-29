صور.. شرطة إندونيسا تسحق 18 ألف زجاجة خمور فى جاكرتا

قامت السلطات الإندونيسية بسحق نحو 18 ألف زجاجة خمور تباع بطريقة غير قانونية، بعد تحذير الشرطة من شربها أثناء شهر رمضان.
وحسب وكالات أنباء وضعت الشرطة آلاف زجاجات الخمور التى جمعت خلال عمليات دهم أجريت فى الأشهر القليلة الماضية فى جاكرتا، وسحقتها بعربة ذات عجلات سميكة.
ودعا حاكم جاكارتا أنيس باسويدان السكان إلى عدم تداول الخمور. وقال "تقتضى وظيفة المجتمع بخفض الطلب على هذه المنتجات".
وعادة ما تقدم السلطات الإندونيسية استعراضا تسحق فيه زجاجات الخمور غير قانونية حصلت عليها جراء عمليات دهم لتذكير المسلمين بالامتناع عن شرب الخمور فى شهر رمضان.
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