صور .. السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان للتأكد من صلاحية المواد الغذائية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المحاسب محمد محمود أبو غنيمه ، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ ، والمشرف العام على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، دار الحنان لرعاية اليتيمات بغرب كفر الشيخ ، مع فريق عمل من وحدة حقوق الإنسان والشئون الصحية ،والشئون القانونية بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، بعمل تقرير مفصل عن الحالة المعيشية للأيتام بكفر الشيخ ، والوقوف على مدى جودة الخدمات المعيشية ومستوى النظافة ، والرعاية الكاملة للأيتام، بحضور وسام وهدان ، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ،وعبد الحميد إسماعيل ، مراقب عام التغذية بمديرية الشئون الصحية ، وصبرى عبد المنعم ، منسق لجنة حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة ، وسماء أدهم ، عضو الشئون القانونية بالمحافظة ، وآيه أحمد ، من العلاقات العامة بالمحافظة ، ونجوى إبراهيم ، من فريق العمل بوحدة حقوق الإنسان.

قال المحاسب محمد أبو غنيمة ،السكرتير العام المساعد ، إنه تفقد مخازن الطعام ، والمطبخ ، ودورات المياه ، وغرف المعيشة ، والمكتبة بدار الحنان لرعاية اليتيمات،وأنه وجه بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية لكل المواد الغذائية ،وإعدام المنتهى منها .

وأضاف ابو غنيمه ، أنه شدد على تقديم الرعاية الكاملة لكل اليتيمات ، والحرص على سلامتهم وأمنهم فى المقام الأول ، وأنه شدد على مستوى النظافة العامة للدار، والحفاظ على غرف الإقامة لليتيمات لتكون بأعلى مستوى للنظافة والاهتمام والرعاية