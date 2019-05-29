سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان للتأكد من صلاحية المواد الغذائية

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:55 م
صور .. السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المحاسب محمد محمود أبو غنيمه السكرتير العام المساعد
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تفقد المحاسب محمد محمود أبو غنيمه ، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ ، والمشرف العام على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، دار الحنان لرعاية اليتيمات بغرب كفر الشيخ ، مع فريق عمل من وحدة حقوق الإنسان والشئون الصحية ،والشئون القانونية بالمحافظة.

 جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، بعمل تقرير مفصل عن الحالة المعيشية للأيتام بكفر الشيخ ، والوقوف على مدى جودة الخدمات المعيشية ومستوى النظافة ، والرعاية الكاملة للأيتام،  بحضور وسام وهدان ، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ،وعبد الحميد إسماعيل ، مراقب عام التغذية بمديرية الشئون الصحية ، وصبرى عبد المنعم ، منسق لجنة حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة ، وسماء أدهم ، عضو الشئون القانونية بالمحافظة ، وآيه أحمد ، من العلاقات العامة بالمحافظة ، ونجوى إبراهيم ، من فريق العمل بوحدة حقوق الإنسان.

قال المحاسب محمد أبو غنيمة ،السكرتير العام المساعد ، إنه تفقد مخازن الطعام ، والمطبخ ، ودورات المياه ، وغرف المعيشة ، والمكتبة بدار الحنان لرعاية اليتيمات،وأنه وجه بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية لكل المواد الغذائية ،وإعدام المنتهى منها .

وأضاف ابو غنيمه ، أنه شدد على تقديم الرعاية الكاملة لكل اليتيمات ، والحرص على سلامتهم وأمنهم فى المقام الأول ، وأنه شدد على مستوى النظافة العامة للدار، والحفاظ على غرف الإقامة لليتيمات لتكون بأعلى مستوى للنظافة والاهتمام والرعاية

 

 

السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (1)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام 
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (2)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام 
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (3)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام 
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (4)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (5)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (6)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام 
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (7)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام 
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام (8)
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يحيل ملف الورشة المركزية للنيابة العامة

مناقشة 14 شكوى في لقاء سكرتير المحافظة والمواطنين بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ :الانتهاء من رصف طرق العاصمة قبل 30 يونيو المقبل

محافظ كفر الشيخ: توفير خطوط السرفيس استعدادا لامتحان الثانوية العامة

محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ

السكرتير العام المساعد

دار الحنان

وحدة حقوق الانسان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة