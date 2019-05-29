صور .. السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان للتأكد من صلاحية المواد الغذائية

تفقد المحاسب محمد محمود أبو غنيمه ، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ ، والمشرف العام على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، دار الحنان لرعاية اليتيمات بغرب كفر الشيخ ، مع فريق عمل من وحدة حقوق الإنسان والشئون الصحية ،والشئون القانونية بالمحافظة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، بعمل تقرير مفصل عن الحالة المعيشية للأيتام بكفر الشيخ ، والوقوف على مدى جودة الخدمات المعيشية ومستوى النظافة ، والرعاية الكاملة للأيتام، بحضور وسام وهدان ، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ،وعبد الحميد إسماعيل ، مراقب عام التغذية بمديرية الشئون الصحية ، وصبرى عبد المنعم ، منسق لجنة حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة ، وسماء أدهم ، عضو الشئون القانونية بالمحافظة ، وآيه أحمد ، من العلاقات العامة بالمحافظة ، ونجوى إبراهيم ، من فريق العمل بوحدة حقوق الإنسان.
قال المحاسب محمد أبو غنيمة ،السكرتير العام المساعد ، إنه تفقد مخازن الطعام ، والمطبخ ، ودورات المياه ، وغرف المعيشة ، والمكتبة بدار الحنان لرعاية اليتيمات،وأنه وجه بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية لكل المواد الغذائية ،وإعدام المنتهى منها .
وأضاف ابو غنيمه ، أنه شدد على تقديم الرعاية الكاملة لكل اليتيمات ، والحرص على سلامتهم وأمنهم فى المقام الأول ، وأنه شدد على مستوى النظافة العامة للدار، والحفاظ على غرف الإقامة لليتيمات لتكون بأعلى مستوى للنظافة والاهتمام والرعاية
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ يتفقد دار الحنان لرعاية الايتام
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