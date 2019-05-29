صور.. التعلم والتدريب قبل الوظيفة.. إقبال على أكاديميات التلمذة الصناعية بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

يفكر أولياء الأمور فى مستقبل أكثر أمنا لأبنائهم وعدم الاعتماد أو انتظار وظيفة الحكومة، فى ظل التغييرات التى يشهدها سوق العمل بمصر عامة ومحافظة دمياط خاصة، وتسبب تنوع سوق العمل وزيادة الطلب على الفنيين المهرة لمهن حديثة مثل صيانة أجهزة المحمول والاتصالات وزيادة الاعتماد على أجهزة الحاسب الآلى، خاصة أن أغلب ماكينات cnc المستخدمة فى صناعة الأثاث تحتاج إلى مبرمجين وعمال مهرة للتعامل معها وهو نفس الحال للدهانات الحديثة التى يتم استخدام الكمبيوتر بها.

كل تلك الأسباب دفعت أولياء الأمور لطلاب المرحلة الإعدادية فى توجيه أبنائهم للالتحاق بمراكز التدريب المهنى وأكاديميات التلمذة الصناعية التى تقدم تعليم وتدريب على أقسام لا تتوافر فى التعليم الفنى أو الجامعى وتقدم تلك المراكز شهادات معتمدة تمكن حامليها من للالتحاق بوظائف الشركات والقطاع الخاص فضلا عن أن الطالب يكون مؤهلا لسوق العمل.

ورصد "اليوم السابع" الجهود المقدمة من تلك المراكز والتى تقدم خدمات تعليمية وتدريبية ومهنية وتطبيقية تساهم فى إخراج شباب مؤهلين لسوق العمل.

وتوضح المهندسة ميرفت النحاس مدير مركز التدريب المهنى بدمياط، أن المركز يستقبل طلاب المرحلة الإعدادية لاستكمال تعليمهم وتدريبهم المهنى، لأننا نقدم نظاما تعليميا مختلفا عن التعليم الفنى فالدراسة لدينا 75% عملى و25٪ نظرى، فضلا عن أننا نقدم دورات تدريبية لأى شخص يريد أن يتعلم مهنة سواء خريج أو لا يمتلك أى شهادة، مضيفة أن الشهادة التى يحصل عليها المتدرب معتمدة ويتم توثيقها للراغبين فى الالتحاق بالعمل بالدول العربية والأجنبية.

وأكدت مدير المركز، أن المركز يقوم بتدريب 500 متدرب بالصفوف الثلاثة ونقوم بتدريب الطلاب بأقسام النجارة والدهانات والتنجيد والخراطة واللحام والصاج والماكينات، والملابس الجاهزة والحاسبات والشبكات.

وأوضحت مدير المركز، أننا حريصون على أن يكون عدد الطلاب مناسبا لعدد الماكينات، مؤكدة أننا نقدم تعليما تطبيقيا فى المركز وكذلك فى الشركات والورش التى يوجد بيننا وبينها بروتوكول حيث يقوم الطلاب بتطبيق ما تعلموه بالمركز فى الشركات والورش.

وتابعت مدير المركز: لدينا خريجون متميزون استكملوا دراستهم فى أقسام الأشعة بالمعاهد الصحية وأقسام المنشآت البحرية بكلية الهندسة، موضحة أن المركز تابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية وقمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دمياط حيث يقوم طلاب كلية الهندسة وخاصة قسم الميكانيكا بالتدريب عمليا داخل الورش الخاصة بالمركز حيث إننا نمتلك ماكينات ومعدات حديثة.

وقال المهندس محمد بحيرى رئيس مجلس إدارة إحدى محطات التدريب، أن التعليم المهنى والفنى هو مستقبل الدول، فكل المهن لها تعليم وتدريب فنى بشكل مختلف بإدخال التكنولوجيا لمهنتها.

وتابع بحيرى: نحتاج إلى إعداد أجيال تمتلك مهارات وأدوات تكنولوجية لتطوير المنتجات بجودة عالية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب. مشيرا إلى أننا نقدم التدريب على أقسام يحتاجها سوق العمل مثل تعليم الحاسب الآلى، وصيانة الهواتف المحمولة، وأعمال الخياطة، والتبريد والتكييف.

وأكد بحيرى، أن سوق العمل الحالى يحتاج لتخصصات غير تقليدية لا يوفرها التعليم العالى أو الفنى. موضحا أن الطلاب الملتحقين بالأكاديمية ليسوا محدودى الذكاء أو أصحاب المجاميع المنخفضة، وأن هناك بعض الطلاب المتميزين أحدهم من محافظة كفر الشيخ نجح فى اختراع جهاز ريبوت يكشف جميع أعطال المرافق من مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء تحت الأرض ويكشف أماكن تسرب الغاز الطبيعى ومياه الشرب ويحدد أماكن أعطالها ويعمل على إصلاحها وحصل اختراعه على براءة اختراع وتم تكريمه من مجلس علماء مصر وهو عمره لا يتعدى 17 سنة.

من جانبه قال عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية،إن المصلحة تعتبر أحد أعرق المصالح الحكومية والمسئولة عن التدريب المهنى وكيفية تطويره وتنظيمه لإعداد وتوفير العمالة الفنية الماهرة المؤهلة للمشاركة فى سوق العمل الصناعية مما يساهم فى تحسين إنتاجية الصناعة حيث أنشئت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى فى أغسطس عام 1956.

وأضاف جمعة، أنه تخرج من مراكز المصلحة العديد من الفنيين المهرة والذين يمثلون القاعدة العريضة التى تعمل بالشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى الآن مضيفا أننا نعمل جاهدين من أجل القضاء على البطالة وتقديم مواطن يمتلك من المهارة والصناعة تطبيقيا ونظريا ما يجعله قادر على الاندماج فى سوق العمل والهدف من مراكز التدريب المهنى وأكاديميات التلمذة "المحطات" تخريج طلاب قادرون على أن يكون إضافة لسوق العمل.

وأوضح جمعة: "لدينا 45 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، وكذلك 56 محطة (أكاديمية) تدريب مهنى خاصة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية موضحا قمنا بعمل شراكة مع كل بعض الشركات الكبرى وذلك للتعاون والتدريب ودعم التدريب المهنى.

وأكد جمعة، أن لدينا استراتيجية للتوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى وأكاديميات التلمذة الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التى لا يوجد بها فروع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، خاصة محافظات المنوفية والبحر الأحمر وسيناء والوادى الجديد.

وتابع جمعة: مستعدون للتعاون مع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مجال التعليم والتدريب المهنى وذلك لافتتاح مراكز فى تلك المحافظات التى لا يوجد لدينا فروع بها.

وأشار جمعة، إلى أن الطالب خريج مراكز التدريب المهنى وأكاديميات التلمذة الصناعية يحصل على شهادة معتمدة حيث أن جميع المناهج والامتحانات والشهادات تصدر من خلالنا ومعتمدة من المصلحة.