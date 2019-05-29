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صحة شمال سيناء: تكثيف الرقابة بعد ميكنة مكاتب الصحة لتلافى الأخطاء

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:31 م
صحة شمال سيناء: تكثيف الرقابة بعد ميكنة مكاتب الصحة لتلافى الأخطاء حملات توعية صحية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، تشديد وتكثيف الرقابة والمتابعة علي أعمال مكاتب الصحة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة.
 
 
وقال محسن صبحى مراقب عام مديرية الشؤون الصحية، إن إدارة الطب الوقائي تكثف الرقابة والمتابعة لأعمال مكاتب الصحة علي مستوى المحافظة، وتم تدريب  العاملون بالصحة على ميكنة الأعمال لتلافى الأخطاء والمخالفات، وتضمنت أعمال متابعة مكاتب الصحة فى وسط مدينة العريش ومناظرة الأوراق الثبوتية للمواليد والوفيات، للتأكد من صحتها، وتفقد أعمال الرعاية الصحية الأساسية والتطعيمات وسلسلة التبريد بالمركز.
 
 
وقال فتحى عثمان مديرمكتب التثقيف بالمديرية، إن مديرية الصحة تعمل علي تكثيف جهودها للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء، وإن خطة ادارة الطب الوقائي مستمرة  من أجل تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن بالمحافظة.
 
 
 
 

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