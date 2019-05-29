شركة مياه القليوبية تلغى الإجازات وتعلن الطوارئ بمناسبة عيد الفطر

أعلنت شركة مياه القليوبية حالة الطوارئ، وألغت إجازات العاملين، مع تشغيل نظام الوردية فى كل محطات المياه والصرف، وذلك فى إطار الاستعدادا لعيد الفطر المبارك، الذى يحل خلال الأسبوع المقبل.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أن الشركة بدأت تشغيل غرفة طوارئ داخلية استعدادا لعيد الفطر، لمتابعة كل الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، والعمل على حلها فورا، خاصة المشكلات المتعلقة بظهور طفح فى الشوارع.

وشدد على انتظام العمل فى كل محطات المياه والصرف والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات فى كل المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد. كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل وعدم وجود أية مشكلات فى الشبكات، مع اتخاذ اللازم فورا حيال وجود أية شكاوى.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن الشركة تتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، عن طريق الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق المياه والصرف برقم 125 فى القاهرة الكبرى.