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رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة بشرق مدينة نصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:02 م
رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة بشرق مدينة نصر رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل بجوار المقابر بشرق مدينة نصر، حيث تم نظافة ورفع مخلفات وتوسعة للشارع وزراعة 400 شجرة لرفع كفاءة المنطقة .
 
من جانبه قال اللواء طارق الوراقى، رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم تجريد ورفع القمامة بشارع مهدى عرفة وكذلك شارع نجاتى، وشارع عباس العقاد، وتجريد ورفع المخلفات من سوق السيارات. 
 
وتابع رئيس الحى: تم متابعة رفع كفاءة نظافة وإزالة التراكمات اليومية لمنطقة صقر قريش شارع الورش نظرا لتكرار الشكاوى من سوء حالة النظافة بها، كما تم شن عدة حملات على مناطق مختلفة بنطاق الحى لرفع الإشغالات والمخالفات. 
 
رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة بشرق مدينة نصر (1)
 
رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة بشرق مدينة نصر (2)
 
رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة بشرق مدينة نصر (3)
 
رفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وزراعة 400 شجرة لتطوير المنطقة بشرق مدينة نصر (4)
 

 


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القاهرة

شرق مدينة نصر

شارع الوفاء والأمل

النظافة


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