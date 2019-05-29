رئيس وزراء لوكسمبورج: لن يكون من السهل على القوميين إغلاق أوروبا

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وصف رئيس وزراء لوكسمبورج، خافيير بيتل، الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة بأنها "دعوة للاستيقاظ من الجانب المتطرف"، محذرًا من أنه لن يكون من السهل على القوميين "إغلاق أوروبا".

وقال بيتل، في حوار له مع قناة "يورونيوز" الأوروبية أذاعته أمس، الثلاثاء، إن القادة الأوروبيين بحاجة إلى استعادة الحوار ومساعدة الناس على الاعتقاد بأوروبا مرة أخرى.

وأضاف بيتل أنه "من السهل للغاية تحميل أوروبا مسئولية كل شيء. حققنا الكثير من النجاح خلال السنوات الأخيرة وفي الغالب نحن نعلق فقط على ما نفشل فيه".

وأكد رئيس وزراء لوكسمبورج أن أغلب الأوروبيين "لا يزالون يعتقدون بأوروبا" حيث إن الأغلبية صوتت لصالح الأحزاب الموالية لأوروبا.

وشكك رئيس الوزراء في أن يتحد قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة للعمل معاً، مشيراً إلى أنه من الضروري النظر إلى المشروع الأوروبي بعينه وليس إلى من سيقوم بتنفيذه.

وعبر بيتل عن رغبته في أن يجلس الزعماء الأوروبيون خلال الساعات والأيام القادمة حول طاولة الحوار لبحث إيجاد "مشروع مشترك".