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رئيس نقابة محاجر الشرقية يطالب بتنفيذ حكم قضائى بصرف مرتبات العاملين

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:44 م
رئيس نقابة محاجر الشرقية يطالب بتنفيذ حكم قضائى بصرف مرتبات العاملين العمال
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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طالب المهندس محمد البحراوى، رئيس نقابة المحاجر بالشرقية، رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 المطعون عليه، واعتباره كأنه لم يكن وصرف مرتبات العاملين كاملة بأثر رجعى من تاريخ صدور القرار.

 

وتساءل: "كيف سيكون حال هؤلاء العمال الذين فاق عددهم 2000 عامل يعولون أكثر من 2000 أسرة على عيد الفطر وكيف يعيدون على أولادهم وأحفادهم ويصلون أرحامهم وهم ليس معهم نقودهم ولا أموالهم شاعرين بمرارة وذل وحسرة".

 

كان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق قد أصدر قرارا رقم 10164 لسنة 2017 بتخفيض مرتبات العاملين بمشروعات المحافظة "المحاجر والرصف والنقل الداخلى" لأكثر من الثلثين وإلزامهم بالتوقيع على عقود أخرى رغم انهم متعاقدين منذ أكثر من 40 عاما، وظلوا من وقتها أى على مدى 24 شهرا يعانون من تفكك أسرى وتشريد أطفال لحالات طلاق لعدم استطاعتهم تدبير متطلبات الحياة ونفقاتها.


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