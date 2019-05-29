سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس حى غرب الإسكندرية يقود حملة مسائية لمواجهة البناء المخالف

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:26 م
رئيس حى غرب الإسكندرية يقود حملة مسائية لمواجهة البناء المخالف حملة مسائية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
شن حى غرب الإسكندرية حملة مسائية لرصد المخالفات فى المهد، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى بنطاق الحى ورصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفورى والسريع معها.
 
وقام اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب، ومدير إدارة إشغال الطريق بالمرور اليومي بالفترة المسائية بنطاق الحى، وتلاحظ أثناء المرور وجود أعمال بناء حوائط مخالفة بالدور الخامس بعقار بشارع 218 بنجع العرب، وتم التحفظ على الشدات الخشبية والمعدات البناء.
 
وأصدر رئيس الحى تعليمات بإزالة البناء المخالف واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون، جاءت الحملة بحضور مفتشى إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حملات مسائية مكثفة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات شرق الاسكندرية

الاسكندرية

حى غرب

البناء المخالف


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة