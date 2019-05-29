رئيس حى غرب الإسكندرية يقود حملة مسائية لمواجهة البناء المخالف

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملة مسائية لرصد المخالفات فى المهد، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى بنطاق الحى ورصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفورى والسريع معها.

وقام اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب، ومدير إدارة إشغال الطريق بالمرور اليومي بالفترة المسائية بنطاق الحى، وتلاحظ أثناء المرور وجود أعمال بناء حوائط مخالفة بالدور الخامس بعقار بشارع 218 بنجع العرب، وتم التحفظ على الشدات الخشبية والمعدات البناء.

وأصدر رئيس الحى تعليمات بإزالة البناء المخالف واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون، جاءت الحملة بحضور مفتشى إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.