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دراسة دكتوراة بـ"آداب سوهاج" تتحدث عن "الصحافة والإصلاح السياسى فى مصر"

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:19 ص
دراسة دكتوراة بـ"آداب سوهاج" تتحدث عن "الصحافة والإصلاح السياسى فى مصر" دراسة دكتوراة بـ"آداب سوهاج" تتحدث عن "الصحافة والإصلاح السياسى فى مصر"
وائل ربيعى
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حصلت الباحثة إسراء صابر عبد الرحمن المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى عن رسالتها "العوامل المؤثرة على خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا الإصلاح السياسي في مصر .. دراسة للمضمون والقائم بالاتصال .

وقالت الدكتورة إسراء صابر، إن الدراسة سعت للكشف عن العوامل المؤثرة على خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا الإصلاح السياسي في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013م، موضحة أنها أجرت دراسة تحليلية لعينة من الصحف العربية الدولية وهي (الحياة اللندنية والشرق الأوسط والقدس العربي والعرب الدولية)، وعلى القائمين بالاتصال العاملين بمكاتب هذه الصحف بالقاهرة.

وكشفت الدراسة عن مجموعة من العوامل التى أثرت بشكل مباشر على معالجة الصحف الأربع لقضايا الإصلاح السياسي في مصر، وتنوعت ما بين عوامل تحريرية تتعلق بالسياسة التحريرية لكل صحيفة وملامح توجهاتها الفكرية والأيديولوجية.

وطرحت الدراسة نموذجاً نظرياً يشرح طبيعة العلاقة المتبادلة بين العوامل المؤثرة على خطاب الصحافة العربية الدولية تجاه قضايا الإصلاح السياسي، ومدى انعكاسها على أدائها المهنى.

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وكيل المجلس الأعلى للصحافة سابقا، والدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بالشروق، والدكتور عزة عبد العزيز عميد المعهد العالى للإعلام بالإسكندرية ، والدكتور عادل صادق مدرس الصحافة بجامعة سوهاج.


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كلية الاداب

جامعة سوهاج

الصحافة العربية

الاصلاح السياسى فى مصر

اعلام القاهرة


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