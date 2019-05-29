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الأربعاء، 29 مايو 2019 11:31 ص
خالد صلاح
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دراسة: السجائر الإلكترونية المنكهة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:00 ص
دراسة: السجائر الإلكترونية المنكهة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب السجائر الالكترونية المنهكة
أ ش أ
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حذرت دراسة طبية من أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية، وخاصة نكهتي القرفة والمنتول، من الممكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) عند استنشاقها.

وقام باحثون قائمون على الدراسة، التي أجريت في كلية الطب جامعة"نيويورك" ونشرت فى عدد مايو من مجلة "الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، بدراسة تأثير 6 نكهات مختلفة من السوائل الإلكترونية الشائعة - الفواكه والتبغ والتبغ الحلو مع الكراميل والفانيليا والطحين الحلو والقرفة والمنثول - مع مستويات متنوعة من النيكوتين على الخلايا البطانية المستمدة من الخلايا متعددة القدرات التي يسببها الإنسان "الخلايا الجذعية أو خلايا iPS".

السجائر الالكرتونية بالنكهات
السجائر الالكرتونية بالنكهات

وقال الدكتور جوكزيف وو الأستاذ فى جامعة "ستانفورد" "عندما كشفنا الخلايا لست نكهات مختلفة من السائل الإلكتروني مع مستويات متفاوتة من النيكوتين، رأينا أضرارا كبيرة، كانت الخلايا أقل قابلية للتطبيق في الثقافة وبدأت تظهرعليها أعراض متعددة من الاختلال الوظيفي".

ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن العديد من السوائل كانت سامة بشكل معتدل للخلايا البطانية، إلا أن السوائل الإلكترونية المنكهة بالسينامول والمنثول قللت بشكل كبير من صلاحية الخلايا في الثقافة حتى في حالة عدم وجود النيكوتين.


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السجائر الإلكترونية

أمراض القلب

امراض الاوعية الدموية

النيكوتين

المنثول


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