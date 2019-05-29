خبير أمنى يطالب بتقنين اوضاع التوك توك للحد من الجرائم

كتب محمود عبد الراضي

طالب اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمني، بضرورة تقنين أوضاع التوك توك، خاصة أن سائقه بات مطمعاً للصوص الذين دأبوا على استدراج السائقين لسرقة هذه المركبات، وفى حالة مقاومتهم ينتهى الأمر بالموت.

وأضاف الخبير الأمنى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تقنين وضع التوك توك يمكن أجهزة الأمن من امتلاك قاعدة بيانات عنه وملاحقة المتهمين وتحديد مكان التوك توك المسروق.

وتابع الخبير قائلاً: بالرغم من الجرائم التي تنتج عن مركبات التوك توك، لكن لا ننكر دوره الحيوى في نقل المواطنين بالأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة والترابية التى يصعب فيها دخول السيارات.