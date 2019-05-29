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خبير أمنى: القبض على عشماوى تأكيد أننا لا نترك حقوق شهادائنا

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:02 م
خبير أمنى: القبض على عشماوى تأكيد أننا لا نترك حقوق شهادائنا هشام عشماوى فى قبضة الأجهزة المصرية
كتب محمد أبو عوض
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قال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى والأمنى، إن القبض على الإرهابى هشام عشماوى، وترحيله من ليبيا إلى مصر أمس، يعطى عددا من الرسائل الهامة للمجتمع الدولى، والدول الساعية لمكافحة الإرهاب أن الدولة المصرية جادة وحازمة فى مواجهة الإرهاب بكل صورة، وخاصة الدول التى تؤوى الإرهاب، وأن مصر لن تترك أى مجرم من هؤلاء المجرمين حتى فى أى مكان فى العالم، وستلقى القبض عليه ويتم محاسبته أمام المحاكمة، ليلقى مصيره العادل.

وتابع الخبير العسكرى والأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الرسائل الأخرى يمنحها القبض على الإرهابى هشام عشماوى، للعناصر والجماعات المتطرفة، وهى أن مصر لا تترك حقوق شهدائها الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر.

وأضاف الخبير العسكرى، أن الرسالة التى يجب أن تصل للمصرين هى أن الدولة حريصة فى أنها تثأر لدماء أبنائها، من خلال العملية الشاملة، والقضاء على الخلايا النائمة.

وأشار الخبير الأمنى أنه يجب توجيه التحية للقوات المسلحة وعناصر إنفاذ القانون من رجال الشرطة والأجهزة المختلفة وكل عنصر شارك فى تلك العملية على الدور الذى قاموا به، بالقبض على هذا العنصر، من خلال المطاردة والمتابعة.

 

 

 


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