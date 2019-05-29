حملات مكثفة من "الصحة" و"التموين" بالشرقية لاستقبال عيد الفطر المبارك

الشرقية - إيمان مهنى

رفعت محافظة الشرقية، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وغرفة عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات.

وقررت المحافظة إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة إجازة العيد والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى إشغالات تحدث خلال الإجازة وإزالتها فوراً.

من جانبه أكد الدكتور أشرف توفيق، وكيل مديرية الطب البيطرى، أنه تم التنسيق مع مديرتى الصحة والتموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المحال التجارية والأسماك ومصانع الرنجة والفسيخ للتأكد من سلامة المعروضات ومتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية .

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إنه تم زيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية لاستقبال كافة حالات الطوارئ خلال إجازة العيد .

ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة تواجد طاقم إدارى وفنى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية فى مواقعهم طوال أيام إجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد .

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة (المساجد – الكنائس) والمنشآت الحيوية، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على إدارة مرور الشرقية والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى ومواجهة المخالفين لمنع وقوع أى حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.