حبس 5 متهمين سرقوا سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الأربعاء بحبس 5 متهمين بسرقة سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز في منطقة العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الـ 5 استوقفوا سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز واستولوا عليها من سائقها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهمين نفذوا تلك العملية بتحريض من صاحب مخزن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز فى مركز العياط، وأنهم سرقوا فى محاولة لاحتكار النشاط وفرض السيطرة، ومنعه من ترويجها.