سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 5 متهمين سرقوا سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فى العياط

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:11 م
حبس 5 متهمين سرقوا سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فى العياط حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الأربعاء بحبس 5 متهمين بسرقة سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز في منطقة العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الـ 5 استوقفوا سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز واستولوا عليها من سائقها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

 

وتبين من خلال التحريات، أن المتهمين نفذوا تلك العملية بتحريض من صاحب مخزن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز فى مركز العياط، وأنهم سرقوا فى محاولة لاحتكار النشاط وفرض السيطرة، ومنعه من ترويجها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطلان تخصصا فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالمرج

حبس 5 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة أجنبى فى مصر القديمة

سرقة اسطوانات غاز

احتكار

العياط

اسطوانة بوتاجاز


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة