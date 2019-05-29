حالة الطقس اليوم الأربعاء 29/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء ، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ،أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نتيجة لتأثر المملكة بكُتلة هوائية حارة مصدرها شبة الجزيرة العربية، ترتقي إلى مُسمّى "الموجة الحارة" بحيث تكون أعلى من معدلاتها خلال هذة الفترة من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، ويسود طقس حار في مُعظم مناطق المملكة، في حين يكون الطقس حاراً بشكل لافت في الاغوار و البحر الميت والعقبة، كما تتكاثرالسحب العالية على بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تنشط على شرق المملكة مثيرة للغبار والأتربة في تلك المناطق.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، لتصبح الأجواء أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بثلاثة درجات مئوية ويسود جو حار في ساعات النهار والظهيرة تحديدأص وجو لطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية صباحاً ومع ساعات المسء تصبح غربية الى شمالية غربية.