جامعة طنطا تكرم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

الغربيــــة عادل ضرة

كرّم مجلس جامعة طنطا، على هامش جلسته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، الدكتور عبد النبى قابيل، الأستاذ بقسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة والحاصل على جائزة خليفة التربوية للأستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى الوطنى العربى.

وشهد الاجتماع كذلك تكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2018، وهم: الدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد العيسوى الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور ضياء الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.

وشمل التكريم الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية، وهم: الدكتور أحمد إبراهيم أبو عنبر الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم، والدكتور أحمد أحمد عبد العزيز الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الصيدلة، والدكتور مصطفى محمود عبد النبى دياب، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة.

كما كرمت الجامعة الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية، الدكتور حسن صلاح بقوش الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد شهاب المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور كريم سامى السعيد على المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتورة سالى فاروق غيدة الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، والدكتور محمد عبد العزيز الجمسى الأستاذ المساعد بقسم طب الأطفال بكلية الطب، والدكتورة دعاء محمد أبو اليزيد عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم طب الاطفال بكلية الطب، والدكتورة أميرة محمد الكريدى الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة، والدكتور حنفى فاروق عبد المقصود الأستاذ المساعد بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة.

وكرمت الجامعة أيضا الدكتور محمد عبد الجيد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور أسامة السيد عبد الرازق حاتم المدرس بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة، والدكتور وليد سمير على الأستاذ المساعد بقسم اللغات الأجنبية بكلية التربية، والدكتورة علياء عبد الفتاح رمضان الأستاذ المساعد بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية. كما كرمت الحاصلين على جوائز التميز فى الأداء الجامعى، وهم: الدكتور محمود فارس محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور أسامة محمد حميدة الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور محمد الشنشورى الأستاذ بقسم طب الاطفال بكلية الطب.

وفى كلمته خلال الاجتماع، هنأ الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، الأساتذة المكرمين، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية للباحثين فى سبيل الارتقاء بجودة الإنتاج العلمى، وبما يتفق مع توجه الدولة واحتياجات المجتمع.

وفى سياق آخر، قرر رئيس الجامعة تعيين الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، عميدا لكلية الطب البشرى بجامعة طنطا لمدة 3 سنوات.