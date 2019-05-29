توريد 144 ألف و442 طن من القمح للصوامع والشون بقنا

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم توريد 144 ألف و442 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح، وحتي امس الموافق 28/5/2019 ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة لأعمال توريد الاقماح للموسم الحالي .

ووجه محافظ قنا، مسئولي مديريتي الزراعة والتموين، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح، ورصد اي معوقات وازالتها علي الفور، مؤكدا علي التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الاقماح.

واضاف الهجان، ان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 الف طن ، مؤكدا علي ان السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 الف و 590 طن موزعة على عدد 4 صوامع و 8 شوّن.