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تنفيذ 6 مشروعات مياه وصرف بالبحيرة بتكلفة مليار و778 مليون جنيه

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:57 ص
تنفيذ 6 مشروعات مياه وصرف بالبحيرة بتكلفة مليار و778 مليون جنيه محطه مياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قالت وزارة الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة البحيرة، بإجمالى طاقة مضافة 87 ألف م3/يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحى، بإجمالى طاقة استيعابية 100 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و265 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أنه جارى تنفيذ مشروع استكمال توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، بطاقة (43 / 86) ألف م3/يوم، بتكلفة 330 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة نهاية شهر يونيو المقبل، ومن الشبكات نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 123 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو المقبل، وجارٍ تسليم محطات مياه المجد ورأس كاوتش، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأضافت أنه جارى أيضا  تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى إدكو، بطاقة (20 / 40) ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفر الدوار، بطاقة (40 / 100) ألف م3/يوم، بتكلفة 760 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة صرف صحى أبوالمطامير، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر يونيو 2020.

 


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