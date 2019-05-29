تفاصيل جديدة عن حادث الطعن فى اليابان .. لماذا ارتدى القاتل قفازات فى يديه؟

كتب - بيشوى رمزى

يبدو أن تفاصيل عدة كشفت عنها الشرطة اليابانية، حول حادث الطعن الذى شهدته محطة حافلات بالعاصمة طوكيو، أمس الثلاثاء، والذى أودى بحياة طفلة، لم يتعدى عمرها 17 عام ورجل بالغ، بينما أصيب 17 أخرين، معظمهم من طالبات أحد المدارس، بينما كانوا فى انتظاره أتوبيس المدرسة، حيث أكدت أن مدة الحادث لم تتعدى 20 ثانية فقط.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن الجانى، الذى طعن نفسه بمجرد وصول قوات الأمن للقبض عليه، كان يحمل سكينتين فى يديه، طول الواحدة حوالى 30 سنتيمتر، بينما كان يحمل أخرتين فى حقيبة كان يحملها على ظهره.

وأضاف مسئولوا الشرطة اليابانية أن الجانى كان يرتدى قفازات فى يديه، حتى لا تنزلق السكاكين من يديه أثناء قيامه بتنفيذ جريمته.

وبالكشف عن الكاميرات، أكدت الشرطة أن الجانى استقل قطارًا من يوموري-ماي على خط أوداكيو ، أقرب محطة قطار إلى منزله ، ونزل في محطة نوبوريتو بالقرب من موقع الهجوم، حيث اتجه أولا إلى أحد المحال الصغيرة ليترك حقيبته هناك، قبل الإقدام على ارتكاب الجريمة.

والتقطت الكاميرات لحظة هياج الجانى، حيث اتجه مسرعا إلى ضحاياه، ليطيح بهم طعنا