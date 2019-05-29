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تعرف على شروط إثبات دعوى إنكار النسب طبقًا للقانون

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:30 ص
تعرف على شروط إثبات دعوى إنكار النسب طبقًا للقانون خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يوضح المحامى خالد محمد، 5 شروط يجب توافرها لإثبات دعوى إنكار النسب وفقًا للقانون المصرى.
 

وأضاف المحامى بالنقض، فى تصريحات له، أنه يجب أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، كما يجب أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، مضيفاً أنه يجب أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.
 

وأشار محمد، أن من المفترض عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.


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