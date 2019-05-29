تعرف على خطة أسوان لمضاعفة الإنتاج السمكى لبحيرة ناصر

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الدولة حزمة من الإجراءات والمشروعات الكبرى لمضاعفة الإنتاج السمكى على مستوى الجمهورية وتطوير وتنمية البحيرات، ومنها بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وذلك للمساهمة فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

وقال الدكتور صلاح الدين الساعى عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، إن أهم المقترحات لمضاعفة الإنتاج السمكى تتمثل فى تشديد وتفعيل القانون على الصيادين لمنع التهريب والصيد الجائر والمخالف، وتحديث التشريعات المنظمة للصيد والخاصة بتجريم الصيد الجائر، والمخالف وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة للصيد.

ودعا الساعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى تطوير المفرخات السمكية مع رفع القدرة الإنتاجية لها، وتشجيع إنشاء المرابى السمكية الطبيعية فى أطراف الخيران داخل بحيرة ناصر، وإنشاء إدارة موحدة لإدارة شؤون بحيرة ناصر، وتضم ممثلين عن جميع الجمعيات والمنتجين وخبراء علميين وعمليين والجهات الأمنية المشرفة على تأمين بحيرة ناصر.

فيما قال أحمد حامد أحد أهالى أسوان، أن الصيادين للأسف يعملون معتمدين على تراكم الخبرات وذلك لا يكفى حيث أن الصيادين لابد أن يتعرفوا على الجديد فى الصيد مثل أى حرفة مؤكداً أن بحيرة ناصر مورد اقتصادى كبير وموطن مهم للأسماك، داعياً شباب الصيادين للمشاركة فى الورش التى تعقد فى مجال الثروة السمكية حتى يواكبوا الجديد.

ويلفت سيد عبده من أهالى أسوان، أن لدى بعض الصيادين عزوفا عن الصيد لأسباب صحية بسبب الصيد بطرق تقليدية ومنهم شباب مؤكدا على ضرورة تشجيع الشباب على العودة على العمل وبقوة وخاصة بطول المسطح المائى لنهر النيل واعطائهم قروض ميسرة لشراء شباك ومستلزمات صيد فضلا عن زيادة منافذ بيع سمك بحيروناصر داخل مراكز محافظة أسوان.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان كانت قد أعلنت فى شهر مارس الماضى أن العام السمكى 2018 / 2019 شهد وصول معدلات الإنتاج السمكى لنحو 25 ألف طن بنسبة زيادة 25 % مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكى السابق، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن فى عام 2020 م.