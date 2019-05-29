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تعرف على تفاصيل مذكرة تفاهم انشاء منطقتين لوجستيتين بالبحر الأحمر × 7 معلومات

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:52 ص
تعرف على تفاصيل مذكرة تفاهم انشاء منطقتين لوجستيتين بالبحر الأحمر × 7 معلومات محافظ البحر الأحمر يوقع مذكرة تفاهم بحضور وزير التموين
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وقع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم الدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية لإنشاء منطقتين لوجستين بالبحر الأحمر، تعرف على تفاصيلها فى المعلومات الاتية

 

1-  تم توقيع مذكرة التفاهم أمس بحضور وزير التموين الدكتور على مصلحى

 

2- المنطقتان احداهما تقع فى مدينة الغردقة والأخرى فى مدينة سفاجا

 

3- يتم إقامة المنطقتين اللوجستين على مساحة 120 فدان

 

4- محافظ البحر الأحمر خصص 60 فدان لإقامة المنطقة اللوجستية بالغردقة

 

 5- محافظ البحر الأحمر أكد أن المنطقة اللوجيستية المتخصصة بسفاجا سيكون لها دور كبير في ظل وجود ميناء سفاجا و قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

6- المنطقة اللوجستية بالغردقة يتم إنشائها لخدمة القطاع السياحى ولخدمة شبكة الفنادق والسياح

 

7- رئيس جهاز تنميه التجارة الداخليه، أكد أن الجهاز ووزارة التموين يستهدف تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجيستية والتجارية، وأن تم طرح 10 فرص استثمارية، ومن المستهدف طرح 5 فرص أخرى قبل نهاية العام في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء.

 

 

 

 


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