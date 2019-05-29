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تطورات أحراز محاكمة 44 متهمًا بالانضمام لداعش × 11 معلومة

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:45 ص
تطورات أحراز محاكمة 44 متهمًا بالانضمام لداعش × 11 معلومة المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فض الأحراز فى محاكمة 44 متهمًا بالانضمام لداعش، بينهم حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم فى نادى أسوان، وعرضت المحكمة العديد من الأحراز الهامة:

 

1 ـ المحكمة استغرقت 3 حلقات فى فض الأحراز حتى الآن.

2 ـ بندقية آلية وفرد خرطوش ومسدس، و62 طلقة متنوعة ضمن الأحراز.

3 ـ عرضت المحكمة "فلاشة" تخص المتهم سامح قناوى وتبين أن بداخلها أكثر من 120 مقطع فيديو لعناصر داعش.

4 ـ فيديو تظهر ذبح بعض الأشخاص وتصويرهم من عناصر داعش.

5 ـ الأحراز ضمت فيديوهات لقتال شوارع بين عناصر داعش وآخرين.

6 ـ المحكمة عرضت فديوهات لتدريب الأطفال على استخدام السلاح.

7 ـ عرض أحراز تظهر قتل عناصر من داعش على يد أصدقائهم من داعش لاتهامهم بخيانة التنظيم.

8 ــ ظهور البغدادى فى بعض الفيديوهات وهو يتحدث عن جهادهم الموهوم.

9 ـ ظهور الإرهابى أيمن الظواهرى فى بعض الفيديوهات ويحث عناصر على مبايعة البغدادى.

10 ـ المتهم الذى ضبط بحوزته الفلاشة التى تضم الفيديوهات أنكر صلته بها.

11 ـ المحكمة أجلت القضية لجلسة 29 مايو لاستكمال فض الأحراز.

 

كانت التحقيقات قد أكدت أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية بهدف ارتكاب جرائم إرهاب والدعوة لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.


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