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الأربعاء، 29 مايو 2019 03:25 م
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تطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار بمحيط استاد الإسكندرية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:12 م
تطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار بمحيط استاد الإسكندرية تطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الامطار
الاسكندرية جاكلين منير
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قام حى وسط الإسكندرية، بتطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار بمحيط إستاد اسكندرية، لاختبار ميول البلدورات الجديدة التي تم تركيبها، والمرتبطة بشنايش لتصريف الامطار، قبل الانتهاء من أعمال الرصف، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة.
 
كما تم ضخ كميات كبيرة من المياه علي البلدورات، ومتابعة مساراتها حتى شنايش الامطار، للتأكد من ميول البلدورات، و اتخذت المياه طريقها بنجاح لشنايش، الامطار وتم تصريفها بالكامل.
 
جاء ذلك، بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وبحضور اللواء أحمد بسيون السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، واللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبالتنسيق مع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى.
 
 

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