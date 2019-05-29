تخفيضات على أسعار كتب نشر الوسطية.. تعرف عليها

قررت وزارة الأوقاف، إجراء تخفيض على مجموعات الكتب الثلاث التى تضم كتاب “بناء الشخصية الوطنية“، وكتاب “حماية دور العبادة“، وكتاب “الفهم المقاصدى للسنة النبوية“، وكتاب “ضلالات الإرهابيين وتفنيدها”، والتى تبلغ ثمانية عشر كتابا، منها عشرة كتب يختارها المشترى من سلسلة دراسات وقضايا التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون بـ50 جنيها فقط بدلا من 170 جنيها بخصم يصل لنحو 70%، وذلك للأئمة والواعظات والجمهور.

وقررت الوزارة، إجراء تخفيض قدره 30% على جميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأخرى للأئمة والواعظات بموجب صورة الكارنيه، بمناسبة الاستعداد لليلة القدر والنجاح الذى حققه معرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتحقيق رقم قياسى فى المبيعات يقدر بنحو ربع مليون جنيه خلال شهر رمضان.