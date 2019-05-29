سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تخفيضات على أسعار كتب نشر الوسطية.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:50 م
تخفيضات على أسعار كتب نشر الوسطية.. تعرف عليها كتب اسلامية
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

قررت وزارة الأوقاف، إجراء تخفيض على مجموعات الكتب الثلاث التى تضم كتاب “بناء الشخصية الوطنية“، وكتاب “حماية دور العبادة“، وكتاب “الفهم المقاصدى للسنة النبوية“، وكتاب “ضلالات الإرهابيين وتفنيدها”، والتى تبلغ ثمانية عشر كتابا، منها عشرة كتب يختارها المشترى من سلسلة دراسات وقضايا التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون بـ50 جنيها فقط بدلا من 170 جنيها بخصم يصل لنحو 70%، وذلك للأئمة والواعظات والجمهور.

 

وقررت الوزارة، إجراء تخفيض قدره 30% على جميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأخرى للأئمة والواعظات بموجب صورة الكارنيه، بمناسبة الاستعداد لليلة القدر والنجاح الذى حققه معرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتحقيق رقم قياسى فى المبيعات يقدر بنحو ربع مليون جنيه خلال شهر رمضان.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

موندو ديبورتيفو: برشلونة لا يرغب فى إستعادة نيمار

التاريخ ينتظر الننى فى نهائى الدورى الأوروبى الليلة.. أرسنال وجهاً لوجه أمام تشيلسى فى باكو.. هازارد يتطلع لإسعاد جماهير البلوز قبل الانضمام لـ ريال مدريد.. وجماهير الجانرز والبلوز تغزو أذربيجان

اجتماع بين رئيس يوفنتوس وساري فى باكو صباح نهائى الدورى الأوروبى

إصابة اثنين فى اشتباكات بين جماهير ارسنال وتشيلسي قبل نهائى اليوروباليج

وزاره الاوقاف

كتب الاوقاف

نشر الوسطية

ليلة القدر

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة