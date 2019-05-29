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الأربعاء، 29 مايو 2019 01:55 م
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تجهيز 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالغربية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:55 م
تجهيز 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالغربية الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف
الغربية – مصطفى عادل
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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية برئاسة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، عن انتهاء المديرية، من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى مدن ومراكز المحافظة منهم 2 ساحة رئيسية الأولى باستاد طنطا الرياضي وتستوعب  10الاف مصلى، والثانية بمساكن كفر حجازي بالمحلة وتستوعب 10ألاف مصلي و349 ساحة فرعية.

وأعلنت المديرية، عن تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وتوزيع الخطباء  الأساسيين والاحتياطيين على الساحات، وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت.

 

 

 


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