تجهيز 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية برئاسة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، عن انتهاء المديرية، من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى مدن ومراكز المحافظة منهم 2 ساحة رئيسية الأولى باستاد طنطا الرياضي وتستوعب 10الاف مصلى، والثانية بمساكن كفر حجازي بالمحلة وتستوعب 10ألاف مصلي و349 ساحة فرعية.