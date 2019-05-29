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تباين مؤشرات بورصات الخليج اليوم.. واستمرار صعود بورصتى الكويت والبحرين

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:13 م
تباين مؤشرات بورصات الخليج اليوم.. واستمرار صعود بورصتى الكويت والبحرين بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى
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تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت مؤشرات بورصتى الكويت والبحرين للجلسة الرابعة على التوالى، فيما تراجعت سوق دبى المالى بسبب عمليات جنى الأرباح السريعة على بعض الأسهم القيادية، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.

 

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة والاتصالات.
  
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحاً 38.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% رابحاً 51.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6205.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً 12.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4746.53 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 110.4 مليون سهم بقيمة 30.7 مليون دينار كويتى عبر 5488 صفقة.
 
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاعات التأمين والخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.31%.
 
وجاء سهم "شارقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.54%، تلاه البيت بنسبة 8.74%، ثم العيد بنسبة 8.59%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم مراكز بنسبة 11.24%، ثم منشآت بنسبة 9.78%.

 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% رابحاً 2.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1430.14 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 611 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.85% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.86% مدفوعة بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.
 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.6% خاسراً 137.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8413.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.58% خاسراً 20.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3435.74 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 114.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 92 شركة، فيما تراجعت 80 شركة.
 
وتراجع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%.
 
وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.52%، تلاه اكسا التعاونية بنسبة 4.17%، ثم الأسماك بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.53% ثم كهرباء السعودية بنسبة 6.32%، ثم ساب بنسبة 6.10%.

 

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% خاسراً 7.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2599.70 نقطة.
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 153.5 مليون سهم محققة ما قيمته 212.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3134 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 11 سهماً، فيما انخفض 18 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 2.14%، ثم سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.89%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.66%.

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