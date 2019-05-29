بلومبرج: تلقينا وثائق حذرت من "بيونج 737 ماكس" قبل حادث إثيوبيا مارس الماضى

كتب: أحمد علوى

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فى تحقيق لها اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على رسائل بريد إلكترونى بعثها الطيار، بريند كاى فون هوسلين، ووثائق أخرى، حذرت من احتمال وقوع حادث جوى كارثى بسبب طائرة "بيونج 737 ماكس"، وأودت فى مارس الماضى، بحياة 157 شخصا.

وأبلغ هوسلين كبار المسئولين فى الخطوط الإثيوبية أن طواقم طائرة "بيونج ماكس 737" بحاجة إلى مزيد من التدريب واتصالات أفضل، لتفادى كارثة طائرة شركة "ليون إير" الإندويسية فى أكتوبر 2018، علما أن الطائرة الإندونيسية المنكوبة من نفس الطراز الذى يتحدث عنه الطيار الإثيوبى.

وحسب "بلومبرج" فقد حث الطيار فى ديسمبر 2018، مسئولية لتحسين التدريب الخاص بالطائرة "بيونج ماكس 737"، وتحديدا نظام التحكم، الذى يرجح أنه السبب الرئيسى وراء سقوط الطائرة الإثيوبية.

وفى إحدى الرسائل، قال الطيار هوسلين:" ستتحطم بكل تأكيد (الطائرة)"، وذلك فى حال واجه الطيارون عطلا فى نظام التحكم، مشيرة إلى حادثة وقعت معه، إذ بعث بتحذير عندما حلقت الطائرة على ارتفاع منخفض للغاية بصورة خطيرة.

وفى 10 مارس الماضى، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، مما تسبب فى مقتل 15 شخصا، وكان يقود الطائرة طياران آخران غير هوسلين.

وأظهرت التحقيقات أن تحذيرات هوسلين توقعت بدقة الفوضى وخطر الإنذارات التى تعامل معها طيارا "الإثيوبية المنكوبة".