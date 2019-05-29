سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تجمّد 3 منازل بـ80 مليون جنيه استرلينى يملكها مسؤول أجنبى بارز

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:57 ص
بريطانيا تجمّد 3 منازل بـ80 مليون جنيه استرلينى يملكها مسؤول أجنبى بارز الشرطة البريطانية
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

أصدرت المحكمة العليا فى بريطانيا، قرارا بتجميد ملكية ثلاثة منازل فى العاصمة لندن، تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه استرلينى، فى إطار تطبيق قوانين مكافحة الفساد لمنع الأجانب من غسل الأموال فى بريطانيا.

وقالت تقارير نشرتها مواقع غربية، إن الأسبوع الماضى شهد بدء النظر فى تفعيل قانون أوامر الثراء غير المبرر بحق مسؤول أجنبى بارز (لم تُفسح عن هويته أو جنسيته ولم يُعلن عنه فى جلسة إصدار الحكم). وطالبت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فى بريطانيا بأن تتناول الأوامر بشكل واضح نوعيات الأشخاص موضع التحقق من مصدر ثرواتهم.

يُذكر أن المنازل الثلاثة مملوكة لشركات مسجلة خارج المملكة المتحدة، ولكن بموجب قرار التجميد المتخذ مؤخرا فإنه لا يمكن التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو التعاقد التأجيرى حتى ينتهى التحقيق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جنوب أفريقيا الجديد يواجه مكافحة الفساد وأزمات اقتصادية وتبديد موارد

مكافحة الفساد بالعدل تفحص شكاوى إبريل ومايو ضد جهات وأفراد

19 قانونا ينظم عمل الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد.. تعرف عليها

رئيس الأركان الجزائرى: مكافحة الفساد ترتكز على أسس صلبة ومعلومات دقيقة

بريطانيا

الفساد فى بريطانيا

الجريمة فى بريطانيا

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة