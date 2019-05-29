بدء صيانة وتطهير شبكات الصرف الصحى بمطروح استعدادا للمصيف

مطروح – حسن مشالي

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بخطط الصيانة والتطهير لشبكات الصرف استعدادا لاستيعاب زيادة كثافات التسكين المصيفى والسياحى خلال الصيف.

وأكد محمد خضر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه مطروح، فى تصريح لـ " اليوم السابع" أنه يجرى تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى، بالشوارع التى تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بها، والتى أدت لوجود بلاغات بكثرة انسداد الخطوط فى بعض المناطق نتيجة أعمال البنية الأساسية.

وأوضح "خضر" أنه يتوافد على مدينة مرسى مطروح، ملايين المصطافين، خلال موسم الصيف السياحى، وهو ما يترتب عليه مضاعفة عمل شبكات ومحطات الصرف الصحى، وتقوم أطقم الشركة بالعمل مبكراً لمواجهة هذه الزيادة، لمنع حدوث أية مشاكل بسبب تزايد ضخ الصرف الصحى للشبكات ونقله عن طريق محطات الرفع بالمناطق المختلفة، إلى محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة الكيلو 10 شرقى مدينة مرسى مطروح.