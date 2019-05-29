باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

هجوم إلكترونى منظم استهدف تسريب وثائق سرية متعلقة بميزانية نيوزيلندا

كشفت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، عن "أن هجوما إلكترونيا منظما ومتعمدا يقف وراء تسريب محرج لوثائق مالية سرية متعلقة بالميزانية التى ستعلن خلال الأسبوع الجارى".

هجوم إلكترونى

طائرة رئيس المكسيك تتعرض لحادث فى الجو بعد 50 دقيقة من إقلاعها

فشلت طائرة كانت تقل رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته فى الهبوط من أول مرة، واضطرت للتحليق فوق المطار لتهبط وتعاود الإقلاع قبل أن تهبط.

مانويل لوبيز

مصرع 7 أشخاص وتضرر 200 ألف آخرين بسبب الأمطار الغزيرة جنوبى الصين

أعلنت منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين مصرع 7 أشخاص وتأثر ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.

أمطار فى الصين

الشرطة اليابانية تفتش منزل منفذ هجوم بلدة كاواساكى

فتشت الشرطة اليابانية اليوم الأربعاء، منزل منفذ عملية الطعن التى حدثت فى بلدة كاواساكى أمس الثلاثاء، والتى أدت إلى مقتل شخصين، وإصابة 17 آخرين.

الشرطة اليابانية

اليابان تعزز إجراءات مكافحة التحرش فى أماكن العمل

راجع البرلمان اليابانى اليوم الأربعاء، العديد من التشريعات فى محاولة لتعزيز الإجراءات ضد المضايقات والتحرش فى أماكن العمل، مما يلزم الشركات بالتعامل مع التقارير المتزايدة فى البلاد عن التنمر وإساءة استخدام السلطة.

البرلمان اليابانى

أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 5 موظفين بالخارجية التركية لصلتهم بجولن

قالت نقابة المحامين فى أنقرة إن 5 من موظفى وزارة الخارجية التركية اعتقلوا الأسبوع الماضى للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل 3 أعوام.

أردوغان

مقتل عنصر فى الحرس الثورى فى اشتباكات مع مسلحين أكراد قرب الحدود مع تركيا

قتل عنصر فى الحرس الثورى الإيرانى فى اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستانى بمحافظة جالداران بإقليم أذربيجان غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

الحرس الثورى

المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة من اللجنة المختصة

صادقت اللجنة المختصة للكنيست الإسرائيلى، على مشروع قرار حل الكنيست بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة الأخيرة.

الكنيست

شركة: حسابات مزورة تنشر دعاية مؤيدة لإيران ومناهضة لترامب أثناء انتخابات الكونجرس

قالت شركة فاير آى للحلول الأمنية الالكترونية إن شبكة من الحسابات المزورة على منصات التواصل الاجتماعى انتحلت صفة مرشحين سياسيين وصحفيين

حسن روحانى وترامب

صور.. مئات اليابانيين يشاركون فى تأبين ضحية حادث الطعن بطوكيو

شارك المئات من المواطنين اليابانيين فى تأبين الطالبة التى قتلت أمس الثلاثاء، إثر طعنها فى محطة حافلات بالعاصمة طوكيو.

تأبين ضحايا حاد الطعن فى اليابان

"فتى البيضة" الأسترالى يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين فى نيوزيلندا

أوفى المراهق الأسترالى، الذى أصبح معروفا بلقب "فتى البيضة"، بوعده، وأعلن، اليوم الأربعاء، تبرعه بمبلغ كبير من الدولارات الأمريكية.

فتى البيضة

العاهل السعودى يصدر مرسومان جديدان و5 قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، فى قصر الصفا بمكة المكرمة.

الملك سلمان

شاهد.. وزير الصحة الأردنى يسعف مواطن تعرض لحادث سير

تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصحة الأردنى سعد الجابر، وقد ترجل من مركبته فى شارع عام لإسعاف مواطن تعرض لحادث سير.

وزير الصحة الأردنى

ملك المغرب يتغيب عن القمة العربية الطارئة فى مكة وينيب عنه شقيقه

قالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن مصادر خاصة، أكدت عدم مشاركة العاهل المغربى الملك محمد السادس، فى القمة العربية الطارئة، التى تعقد فى مكة نهاية الشهر الجارى.

ملك المغرب

الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى البحرين

تشهد دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقسا متقلبا، حيث يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة فى السعودية، بينما يقتصر على وجود جو غائم فى الإمارات.

طقس غائم

التحالف العربى: بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية بالضالع تتبع الميليشيات الحوثية

قالت قناة سكاى نيوز فى شريط عاجل، اليوم الأربعاء، إن التحالف العربى بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية بمحافظة الضالع اليمنية تتبع للميليشيات الحوثية.

قوات التحالف العربى

صور.. إحياء تراث البيوت المهجورة فى بيروت بعدسة مصورة كويتية

تتعالى أصوات أبواق السيارات ويزيد صخب الشوارع المزدحمة فى بيروت، وعلى الأرصفة وبين الممرات، يمشى عدد من الأشخاص ليصلو إلى وجهتهم.



البيوت المهجورة

فتاة سعودية تشترط فى عقد زواجها مؤخر نصف مليون ريال وعدم الزواج بأخرى

أثارت سيدة سعودية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لعقد قرانها من شاب، من خلال صفحتها على "تويتر"

عقد الزواج

العراق: حكم بالإعدام على تونسى لانتمائه لتنظيم داعش

قالت سكاى نيوز فى خبر عاجل، اليوم الأربعاء، إن القضاء العراقى أصدر حكم بالإعدام على تونسى لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش.

الشرطة العراقية