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الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها العسكرى لأوكرانيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:41 م
الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها العسكرى لأوكرانيا الرئيس الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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أكد الممثل الأمريكى الخاص للمفاوضات الأوكرانية، كورت فولكر، أن واشنطن، ستستمر فى التعاون مع ( كييف ) لزيادة قدراتها العسكرية، بما فى ذلك إمدادها بالأسلحة العسكرية "الفتاكة".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن فولكر قوله، إن أوكرانيا مثل أى دولة أخرى فى العالم تتمتع بالحق فى الدفاع عن النفس، وإن هذا الحق منصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد قررت عدم مساعدة أوكرانيا لزيادة قدراتها الدفاعية بما فى ذلك القدرات العسكرية، عازيا ذلك لبعض الأسباب التى لم يوضحها - مشيرا إلى أنه تم الآن رفع ذلك القرار وأن ( واشنطن ) مستعدة للعمل مع أوكرانيا لدعم احتياجاتها الدفاعية المشروعة.

وأوضح أن الميزانية الأمريكية تشتمل على تمويل عسكرى أجنبى وافق عليه الكونجرس، وأنه فى حالة أوكرانيا يتم استخدام هذا التمويل لتزويد المعدات اللازمة مثل أنظمة مضادة للدبابات والقناصة، مؤكدا استمرار (واشنطن ) فى التشاور مع (كييف ) بشأن احتياجاتها الدفاعية المشروعة.

 


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