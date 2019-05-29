سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب تعلن فوز موريتانى بمسابقة حفظ القرآن كاملًا من بين 30 دولة افريقية

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:34 ص
المغرب تعلن فوز موريتانى بمسابقة حفظ القرآن كاملًا من بين 30 دولة افريقية القرآن الكريم
كتبت - هناء أبو العز
إضافة تعليق
 
 
أعلنت العاصمة المغربية الرباط ، فوز الموريتاني محمد فال السالم في مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم شارك فيها نخبة من القراء قدموا من 30 دولة إفريقية.
ووصل القراء  المغرب بعد فوزهم في الدور الأول في بلدانهم والذي أهلهم لمرحلة المسابقة النهائية التي بدأت قبل أسبوع في مدينة فاس بالمغرب،واختتمت  في الرباط،.
وكانت المسابقة من شقين: الحفظ الكلي، والحفظ الجزئي -نصف القرآن، وهو الذي فاز فيه المتسابق محمد فال حيث حصل على المرتبة الأولى بعد فوزه في المسابقة التأهيلية التي نظمت في انواكشوط قبل شهرين  بالتعاون بين جامعة شنقيط العصرية ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الراعية الرسمية للمسابقة في جميع الدول الإفريقية المشاركة.
وشارك في لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة كوكبة من أهل الاختصاص، مثل موريتانيا فيها الدكتور محمدن ولد حمينه الأستاذ المحاضر في جامعة شنقيط العصرية.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

قرأت لك.. "البيان المغرب" سيرة ملوك الأندلس والمغرب منذ فتح "أفريقية"

مصر تتسلم أخطر قيادات القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.. ليبيا تسلم السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى صاحب التاريخ الأسود للإرهاب.. مراقبون: زعيم جماعة المرابطين يمثل صندوق أسرار أمراء الدم فى المنطقة (فيديو)

مدير بصحة أسيوط بعد تنكره لمراقبة المستشفيات: ننفذ جولاتنا بعد إفطار المغرب

القرآن الكريم

مسابقة حفظ القران

المغرب

موريتانيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة