المشدد 7 سنوات لسائق متهم بتجارة المخدرات فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق تخصص فى تجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "طارق. أ"، 46 سنة، اتخذ من منطقة الشرابية مكانا لترويج الأقراص المخدرة، وقد ضُبط وبحوزته كمية كبيرة منها قبل توزيعها على عملائه.

كانت البداية مع تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بترويج المتهم المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، فاتُّخذت الإجراءات اللازمة لضبطه، وبإعداد الأكمنة نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم الشرابية، فى ضبط المتهم وبحوزته 1500 قرص مخدر، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 3 آلاف جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم مُدمن لمخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة بقصد توفير متطلباته من الهيروين، إضافة إلى تحقيق مكاسب مادية، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.