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المرور يضبط 11 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:02 ص
المرور يضبط 11 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  11 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 


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