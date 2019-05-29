الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

أرسل المطران د. منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشعب المصرى كله بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وفى رسالته تمنى المطران منير أن يعيد الله عيد الفطر المبارك على جميع الشعب باليمن والبركات،وأن يحمى الله مصر من كل شر ويمنح كل شعوب منطقة الشرق الأوسط السلام والأمن والرخاء.